В Николаеве в рамках Фестиваля актуального искусства Mykolaiv Art Week открыли международную коллективную выставку «Change» в городском пространстве *8 Причал.

Как сообщают в Агентстве развития Николаева, мероприятие организовано совместно с творческой Платформой MY ART в рамках партнерской программы «Культура.Туризм.Регионы» Украинского культурного фонда и Государственного агентства по развитию туризма.

— Сегодня мы открыли главную экспозицию фестиваля – «Change». Почему такое название? Фестиваль существует уже 5 лет, и каждый раз мы стараемся выделить тематику, которая будет проходить через все наши мероприятия. Тема изменений достаточно глубокая и всесторонняя. За последние годы изменился мир: климат, политические режимы, экология, права человека и главное изменились мы, как организаторы, – сказал куратор конкурса Дмитрий Ларченко.

Вместе с организаторами выставку открыли также ее участники – Екатерина Кононенко (Киев), Юлия Балуда (Херсон) и Александр Танасюк (Херсон). В целом, проект в Николаеве объединил 145 художников, фотографов, скульпторов, аниматоров, видеографов с 4 континентов – все они подали свои работы на участие в конкурсе.

Сообщается, что для выставки отобрали работы 55 авторов из 30 стран мира: Украины, США, Франции, Германии, Великобритании, Чехии, Литвы, Словакии, Хорватии, Дании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Польши, Беларуси, Голландии, Словении, Греции, Северной Македонии, Румынии, Турции, Индии, Ирана, Китая, Вьетнама, Мексики, Гаити, ЮАР и Демократической республики Конго.

— Этой выставкой мы предлагаем вам проследить, как различные художники в совершенно разных стилях работы рефлексируют и переживают изменения вокруг себя и в самих себе... Хочу добавить, что эта экспозиция еще не финализирована, здесь отсутствуют работы двух авторов. Одной местной художницы и художника из заграницы. Надеюсь, что в ближайшие дни эти работы будут в этом зале, – добавили организаторы.

Отмечается, что выставка продлится до 16 октября. Вход свободный.

«Change» – это исследование изменения в обществе и роли человека в глобальном мире. Это своеобразная рефлексия событий вокруг себя и своего окружения в мире пост-правды и принятия мгновенных решений.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «Агентство развития Николаева» опубликовало постеры с изображением известных исторических личностей города, которые призывают николаевцев на время карантина оставаться дома.