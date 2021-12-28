Стриминговый сервис Netflix прислал письмо в ответ на негодование главы Минкультура Александра Ткаченко по поводу образа украинки во втором сезоне сериала «Emily in Paris».

Об этом глава ведомства рассказал dev.ua.

В сервисе пообещали находиться в обратной связи с украинской аудиторией, чтобы недопустить повтора ошибки.

— Ответ Netflix на мое письмо по поводу образа украинки в сериале «Эмили в Париже» достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи, — пересказал содержание переговоров Александр Ткаченко.

Чиновник добавил, что художественный жанр сериала не нивелирует негативный имидж, создаваемый тайтлом.

— Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев, — убежден министр.

Ранее сообщалось, в Министерстве культуры считают, что в своем сериале «Эмили в Париже» Netflix исказил типаж обычной украинки, представив ее в чрезмерно карикатурном виде.