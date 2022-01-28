Сегодня, 28 января, в Николаевском областном краеведческом музее состоялась презентация сувенирной линейки на основе бренда таврической росписи. Именно она стала ключевым элементом кампании популяризации Николаевщины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

— Для туриста, когда он определяется куда поехать, важно, чтобы там было что-то уникальное. Когда мы начали работу над развитием туризма на Николаевщине, для нас было важно изобрести айдентику, которая отличала бы нашу область от других туристических регионов, — отметил вице-губернатор Николай Маринов.

По его словам, сейчас Николаевская облгосадминистрация уделяет много усилий для того, чтобы популяризировать таврическую роспись по всей Украине и впоследствии по всему миру.

Николай Маринов сообщил, что сначала к уникальной росписи привлекла внимание известная журналистка, писательница, художница и исследовательница традиций народного искусства Евгения Бондаренко и стала знакомить мир с найденным ею художественным стилем.

— Пока продолжает возрождать таврическую роспись художница и преподавательница Любовь Паранюк из Куцурубской общины. Мы благодарны Любови за то, что она показала нам этот уникальный стиль, который мы сейчас пытаемся сделать брендом нашего региона, — отметил Николай Маринов.

Со своей стороны, Любовь Паранюк рассказала, что на сегодняшний день очень много людей помогает в том, чтобы таврическая роспись жила и развивалась.

— Пять лет назад, когда я только начинала этим заниматься, это было моей мечтой, найти то, что, к сожалению, пропало, но должно было бы существовать. Потому что в каждом регионе есть какая-то своя особенность, нашей же стало таврическое искусство, — сказала Любовь Паранюк.

Также Любовь Паранюк презентовала присутствующим книгу «Таврическая роспись», в которой для каждого есть доступная информация об этом виде искусства.

Отметим, что в Николаеве начала работу первая мастерская таврической росписи при ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг», созданная ради возрождения культурного наследия Николаевщины. Там проводят учебные курсы по графическому дизайну, кулинарии, живописи, декору, шитью и гончарству с элементами таврической росписи для жителей области и гостей.

Ранее сообщалось, что управление туризма Николаевской ОГА заказало сувенирную продукцию с таврической росписью на 135 тысяч гривен.