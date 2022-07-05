Украинская ученая Марина Вязовская стала одним из лауреатов престижнейшей математической награды — Филдсовской премии (медаль Филдса). Она стала второй женщиной в истории, получившей эту награду.

Об этом сообщили в Международном математическом союзе.

Всего премию получили четверо математиков.

Украинцы получили награду за решение задачи об упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Она известна с XVI века, над ней размышляли еще Кеплер и Ньютон. Первоначально задача была связана с необходимостью придумать наиболее эффективный способ укладки пушечных ядер на кораблях британского военного флота.

В дальнейшем задача попала в список 23 нерешенных математических задач, о ее решении дискутировали многие известные ученые.

Другими лауреатами премии этого года стали корейско-американский математик Джун Ху, а также ученые из Франции и Великобритании Уго Дюминиль-Копен и Джеймс Мейнард.

Медаль Филдса называют Нобелевской премией по математике. Ее вручают раз в четыре года за достижения в математике специалистам до 40 лет.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость.