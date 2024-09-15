«Золотий шофар»: В Умані відкрили виставку художника з Миколаївщини

Виставка живопису «Золотий шофар» Андрія Антонюка», скриншот з сюжету «МикВісті»

У залах Державного історико-архітектурного заповіднику «Стара Умань» 4 вересня відкрилася виставка живопису «Золотий шофар» Андрія Антонюка».

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Зазначимо, що виставка проходить у рамках другого міжнародного мультижанрового фестивалю мистецтв «Свобода вибору. Умань. 2024».

Подія присвячена пам'яті українських дітей, які гинуть від російської агресії, а також тисячам дітей з уманського гетто, розстріляним у 1942 році.

Нагадаємо, три місяці на Миколаївщині триватиме культурний проєкт «Вінграновський ART MARATHON». У рамках цього марафону заплановано близько 20 заходів, присвячених постаті Миколи Вінграновського.