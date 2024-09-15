«Золотий шофар»: В Умані відкрили виставку художника з Миколаївщини
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- Анна Гакман
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15:25, 15 вересня, 2024
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У залах Державного історико-архітектурного заповіднику «Стара Умань» 4 вересня відкрилася виставка живопису «Золотий шофар» Андрія Антонюка».
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Зазначимо, що виставка проходить у рамках другого міжнародного мультижанрового фестивалю мистецтв «Свобода вибору. Умань. 2024».
Подія присвячена пам'яті українських дітей, які гинуть від російської агресії, а також тисячам дітей з уманського гетто, розстріляним у 1942 році.
Нагадаємо, три місяці на Миколаївщині триватиме культурний проєкт «Вінграновський ART MARATHON». У рамках цього марафону заплановано близько 20 заходів, присвячених постаті Миколи Вінграновського.