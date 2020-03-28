Вблизи баварского города Регенсбург на юге Германии археологи обнаружили бивень мамонта длиной почти 2,5 метра.

Об этом сообщило земельное ведомство по охране памятников вечером 27 марта, пишет DW.

По данным специалистов, мамонты жили на территории Баварии во времена ледникового периода - около 20 тысяч лет назад. Однако точный возраст находки еще не определен.

Практически полностью сохранившиеся бивни такой длины – большая редкость, отмечают археологи. В этой связи эксперт Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии Гертруд Рёснер (Gertrud Rößner) заявила о "выдающейся находке" и "абсолютной удаче".

Археологи предполагают, что бивень принадлежал взрослому самцу мамонта. Вблизи бивня обнаружена кость размером 30 на 70 сантиметров, которая, предположительно, также принадлежала мамонту.

Пока неясно, идет ли речь об одном и том же животном. Археолог Кристоф Штайнман (Christoph Steinmann) не исключает, что обе кости давным-давно принесло водой к месту обнаружения. Если бы они все время находились в земле, то раскололись бы на мелкие части, пояснил Штайнман.

Напомним, в Запорожской области, на берегу между Бердянском и Приморском найдены останки жившего очень давно мамонта.