Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. ученики николаевской школы № 57 имени Т. Г. Шевченко сняли информационный видеоролик с участием известного историка-исследователя сталинских репрессий Игоря Николаева. В фокусе ленты — Николаевский том «Книги памяти».

Видео опубликовали на видеохостинге Youtube, на сайте школы и в других источниках, сообщает пресс-центр учебного учреждения.

— Наша учебная лента рассказывает об одной из самых трагически страниц истории украинского народа. Трагедия отобрала жизнь более 10 миллионов украинцев, изувечила тысячи судеб жителей николаевского края. Лентой траура и печали чтим память о невинных жертвах Голодомора, а также стремимся донести учащейся молодежи историческую правду. Политика геноцида всегда вызывает реакцию осуждения. По этому печальному поводу наши ученики зажгли свечи памяти и поставили лампадки на местах обозначения областных центров Украины Интерактивной карты, расположенной в холле первого этаже здания школы, — рассказала глава школьного парламента Анастасия Муха.

Одиннадцатиклассница Диана Куртий отметила, что в видео включили комментарии двух компетентных личностей, задействованных в отстаивании исторической правды.

— Так своей научной мыслью поделился доктор исторических наук, профессор Игорь Николаев — он ознакомил с николаевским томом «Книги памяти». Также в наш мини-фильм мы включили интервью Андрея Малахова на телеканале «Николаев» по поводу этого важного издания. Работа над видео дала нам возможность узнать несколько важных и интересных фактов, неизвестных широкой публике. Например, о том, что на территории Николаевской области сняли американский полнометражный документальный фильм «Голодомор», посвященный свидетелям этой страшной трагедии. Фильм был представлен в Голливуде и на международных фестивалях. А спонсором фильма «Holodomor: Ukraine`s Genocide» является уроженка Первомайского района Евгения Сакевич-Даллас. Режиссер и продюсер фильма Бобби Ли, продюсер Люба Кеске, исполнительные продюсеры Мая Лев и Нестор Попович, — добавила она.

В архивном интервью на телеканале «Николаев» Андрей Малахов отметил, что наша область первой в Украине выдала свой том. Он получил высокую оценку Института национальной памяти. Николаевские ученые предложили включить в общую «Книгу памяти» новый раздел «Репрессированные во время голодомора». Идею поддержали, и впоследствии раздел включили в книги всех областей.

В школьном видео доктор исторических наук Игорь Николаев рассказал о работе николаевских историков — исследователей Голодомора над Книгой памяти 1932-1933 гг.

— В создании тома «Николаевская область» участвовал широкий авторский коллектив под руководством доктора исторических наук, академика Шитюка Николая Николаевича. Работа велась в тесном сотрудничестве с Государственным архивом Николаевской области, ее директором, доктором исторических наук Ларисой Леонидовной Левченко, которая непосредственно и предоставляла для обработки всю архивную документацию. Вообще «Книга памяти» достаточно объемная — почти тысяча страниц. В ней приведены фамилии людей, пострадавших от политики геноцида украинского народа, а также идет речь о том, как Николаевщина переживала то страшное время в целом, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в субботу, 28 ноября, в Николаеве почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.