Строители, которые готовили площадку для возведення жилого дома в курортном городе Скарборо (Северный Йоркшир), обнаружили руины древнеримского комплекса. Он одновременно напоминает виллу и святилище.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

Археологи назвали древнее сооружение единственным в своем роде и самой величественной римской виллой из когда-либо найденных в Великобритании.

Античный комплекс состоял из круглого центрального помещения, из которого можно было попасть в четыре, расположенные крестом комнаты. Рядом располагались баня и другие строения.

Эксперты из государственной организации Historic England заявили, что никогда ранее не сталкивались с подобной планировкой. А, возможно, она нетипична и для всей Римской империи.

По словам Кита Эмерика, специалиста по древним памятникам, снимок комплекса был показан итальянским коллегам. И те не смогли припомнить объекта похожей планировки.

Кит Эмерик считает, что речь идет о величественном римском доме, который, вероятно, принадлежал кому-то богатому и статусному.

Эксперт полагает, что постройку могли использовать и как жилое, и как религиозное помещение. Возможно, в разное время. А то, что к ней прилагалается баня, делает ее еще более интересным гибридом.

Руины нетипичной римской виллы сохранят. А в будущем, вероятно, объявят национальным памятником, который станет доступным для посещения.

В связи с уникальным археологическим открытием застройщики территории были вынуждены изменить свой проект.

Ранее в горах Шотландии нашли редкие артефакты эпохи мезолита.