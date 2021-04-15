|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|19:39
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|0.4 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|19:51
|Температура завтра:
|+9 C°
Строители, которые готовили площадку для возведення жилого дома в курортном городе Скарборо (Северный Йоркшир), обнаружили руины древнеримского комплекса. Он одновременно напоминает виллу и святилище.
Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».
Археологи назвали древнее сооружение единственным в своем роде и самой величественной римской виллой из когда-либо найденных в Великобритании.
Античный комплекс состоял из круглого центрального помещения, из которого можно было попасть в четыре, расположенные крестом комнаты. Рядом располагались баня и другие строения.
Эксперты из государственной организации Historic England заявили, что никогда ранее не сталкивались с подобной планировкой. А, возможно, она нетипична и для всей Римской империи.
По словам Кита Эмерика, специалиста по древним памятникам, снимок комплекса был показан итальянским коллегам. И те не смогли припомнить объекта похожей планировки.
Кит Эмерик считает, что речь идет о величественном римском доме, который, вероятно, принадлежал кому-то богатому и статусному.
Эксперт полагает, что постройку могли использовать и как жилое, и как религиозное помещение. Возможно, в разное время. А то, что к ней прилагалается баня, делает ее еще более интересным гибридом.
Руины нетипичной римской виллы сохранят. А в будущем, вероятно, объявят национальным памятником, который станет доступным для посещения.
В связи с уникальным археологическим открытием застройщики территории были вынуждены изменить свой проект.
Ранее в горах Шотландии нашли редкие артефакты эпохи мезолита.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Строители, которые готовили площадку для возведення жилого дома в курортном городе Скарборо (Северный Йоркшир), обнаружили руины древнеримского комплекса. Он одновременно напоминает виллу и святилище.
Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».
Археологи назвали древнее сооружение единственным в своем роде и самой величественной римской виллой из когда-либо найденных в Великобритании.
Античный комплекс состоял из круглого центрального помещения, из которого можно было попасть в четыре, расположенные крестом комнаты. Рядом располагались баня и другие строения.
Эксперты из государственной организации Historic England заявили, что никогда ранее не сталкивались с подобной планировкой. А, возможно, она нетипична и для всей Римской империи.
По словам Кита Эмерика, специалиста по древним памятникам, снимок комплекса был показан итальянским коллегам. И те не смогли припомнить объекта похожей планировки.
Кит Эмерик считает, что речь идет о величественном римском доме, который, вероятно, принадлежал кому-то богатому и статусному.
Эксперт полагает, что постройку могли использовать и как жилое, и как религиозное помещение. Возможно, в разное время. А то, что к ней прилагалается баня, делает ее еще более интересным гибридом.
Руины нетипичной римской виллы сохранят. А в будущем, вероятно, объявят национальным памятником, который станет доступным для посещения.
В связи с уникальным археологическим открытием застройщики территории были вынуждены изменить свой проект.
Ранее в горах Шотландии нашли редкие артефакты эпохи мезолита.