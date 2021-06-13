Первый китайский марсоход Чжуронг прислал на Землю новую порцию снимков с Красной планеты.

Об этом информирует Xinhua.

Фото были представлены на церемонии в Пекине, после чего 11 июня для общественности их опубликовало Китайское национальное космическое управление.

Среди снимков панорама места посадки марсохода, Селфи Чжуронг рядом с платформой, марсианские пейзажи, а также национальный флаг КНР на Красной планете.

Напомним, 15 мая китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай второй космической державой после США, которая приземлилась на Красной планете.