Евгений Поляков

В отношении недавно назначенного начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области Евгения Полякова открыли уголовное дело.

Об этом сообщил сам Евгений Поляков в социальной сети Facebook.

По его словам, досудебное расследование в рамках уголовного производства начали через день после его назначения. Евгений Поляков отметил, что дело касается документов, зарегистрированных инспекцией в 2011 году, когда он вообще не работал в ГАСИ, а также по материалам проверки, которая состоялась за 35 дней до его назначения.

«Когда ты начинаешь бороться с «системой», то система сопротивляется. Уже на второй день пребывания в должности на меня регистрируется досудебное расследование в рамках уголовного производства по делу документов, зарегистрированных в 2011 году (в то время, когда я не работал в данной отрасли), и по материалам проверки 24.01.2020 года (которая состоялась за 35 дней до моего назначения) и просят отстранить меня от занимаемой должности», — написал он.

Евгений Поляков отметил, что после назначения на должность он начал предпринимать действия, направленные на преодоление проявлений коррупционных схем.

«Среди прочего был выявлен факт регистрации документов, которые подтверждают право на выполнение строительных работ, и удостоверяющих право на принятие в эксплуатацию пляжного торгово-развлекательного комплекса в с. Коблево в один день. Приняты исчерпывающие меры (уже осуществлен выезд на место, получено подтверждение об отсутствии адреса, на который подавались документы, подтверждено отсутствие градостроительных условий и ограничений и выявлены существенные нарушения Водного Кодекса Украины», — отметил он.

Напомним, что Евгений Поляков выиграл конкурс на должность начальника ГАСИ Николаевщины в начале 2019 года. После этого ГАСИ отменила результаты конкурса. Позже Евгений Поляков обратился в суд и выиграл дело о признании результатов конкурса.

Также ранее сообщалось, что 20 февраля исполняющего обязанности замначальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области и экс-руководителя ведомства Игоря Михеева задержали на получении взятки в сумме 700 долларов США.