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Сегодня, 6 марта, ночью на открытой территории за пределами села Поречье в Веселиновском районе горела тюкованная солома.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
По вызову на место пожара прибыли спасатели 11 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в составе трех отделений. Стало известно, что из-за порывов ветра огонь успел распространиться на площадь 350 квадратных метров, что затрудняло тушение.
— Спасателям удалось потушить пожар, сейчас идет разбор тюков и проливка отдельных ячеек возгораний. К тушению привлекались 10 человек, 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причина устанавливается, — сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве, 24 февраля, спасатели тушили пожар на улице Индустриальной, на площади 500 квадратных метров.
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Сегодня, 6 марта, ночью на открытой территории за пределами села Поречье в Веселиновском районе горела тюкованная солома.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
По вызову на место пожара прибыли спасатели 11 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в составе трех отделений. Стало известно, что из-за порывов ветра огонь успел распространиться на площадь 350 квадратных метров, что затрудняло тушение.
— Спасателям удалось потушить пожар, сейчас идет разбор тюков и проливка отдельных ячеек возгораний. К тушению привлекались 10 человек, 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причина устанавливается, — сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве, 24 февраля, спасатели тушили пожар на улице Индустриальной, на площади 500 квадратных метров.