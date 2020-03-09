В Грузии полиция задержала трех человек по обвинению в похищении 19-летней жительницы Ниноцминдского района с целью женитьбы против ее воли.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Грузии, передает УНН.

По данным следствия, 29-летний А.А. похитил девушку вместе с двумя своими сообщниками - 25-летним П.А. и Г.И. Злоумышленники силой усадили ее в машину и увезли в сторону соседнего Цалкского муниципалитета.