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В Грузии полиция задержала трех человек по обвинению в похищении 19-летней жительницы Ниноцминдского района с целью женитьбы против ее воли.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Грузии, передает УНН.
По данным следствия, 29-летний А.А. похитил девушку вместе с двумя своими сообщниками - 25-летним П.А. и Г.И. Злоумышленники силой усадили ее в машину и увезли в сторону соседнего Цалкского муниципалитета.
Следствие продолжается по статье «незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.
Напомним, что с 8 на 9 марта в Николаевской области произошло три пожара хозяйственных построек, никто не пострадал.
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В Грузии полиция задержала трех человек по обвинению в похищении 19-летней жительницы Ниноцминдского района с целью женитьбы против ее воли.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Грузии, передает УНН.
По данным следствия, 29-летний А.А. похитил девушку вместе с двумя своими сообщниками - 25-летним П.А. и Г.И. Злоумышленники силой усадили ее в машину и увезли в сторону соседнего Цалкского муниципалитета.
Следствие продолжается по статье «незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.
Напомним, что с 8 на 9 марта в Николаевской области произошло три пожара хозяйственных построек, никто не пострадал.