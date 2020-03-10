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Житель провинции Хубэй стал самым старым человеком на планете, которому удалось излечиться после инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
Как сообщает агентство Xinhua, пациента выписали из больницы после 13 дней лечения.
Мужчину госпитализировали в феврале, как раз после того, как он отметил столетие. Кроме того, у мужчины болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечная недостаточность.
Кроме антивирусных препаратов, в лечении использовали методики традиционной китайской медицины.
Об этом сообщает, что в нескольких тюрьмах Италии взбунтовались заключенные, после того как власти из-за эпидемии коронавируса ввели временный запрет на их свидания с родственниками.
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Житель провинции Хубэй стал самым старым человеком на планете, которому удалось излечиться после инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
Как сообщает агентство Xinhua, пациента выписали из больницы после 13 дней лечения.
Мужчину госпитализировали в феврале, как раз после того, как он отметил столетие. Кроме того, у мужчины болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечная недостаточность.
Кроме антивирусных препаратов, в лечении использовали методики традиционной китайской медицины.
Об этом сообщает, что в нескольких тюрьмах Италии взбунтовались заключенные, после того как власти из-за эпидемии коронавируса ввели временный запрет на их свидания с родственниками.