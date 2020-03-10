Житель провинции Хубэй стал самым старым человеком на планете, которому удалось излечиться после инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает агентство Xinhua, пациента выписали из больницы после 13 дней лечения.

Мужчину госпитализировали в феврале, как раз после того, как он отметил столетие. Кроме того, у мужчины болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечная недостаточность.

Кроме антивирусных препаратов, в лечении использовали методики традиционной китайской медицины.

Об этом сообщает, что в нескольких тюрьмах Италии взбунтовались заключенные, после того как власти из-за эпидемии коронавируса ввели временный запрет на их свидания с родственниками.