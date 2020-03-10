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Футболист нигерийского клуба ФК «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс умер после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата.
Об этом сообщает УНН.
По словам очевидцев, Мартинс упал после столкновения с игроком «Катсина Юнайтед» в начале второго тайма. Все попытки помощи предоставленной медработниками и дальнейшее отправление в больницу были безуспешными.
Примечательно, что сначала автомобиль скорой помощи не заводился на стадионе, и только представители СМИ на своем авто повезли нигерийца в больницу. Однако в пути он умер.
Стоит отметить, что партнеры игрока по команде плакали и лежали на поле после увиденного.
Добавим, что матч закончился победой «Насарава Юнайтед» - 3:0.
Напомним, что украинская теннисистка Марианна Закарлюк стала чемпионкой турнира ITF W25 в Австралии.
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Футболист нигерийского клуба ФК «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс умер после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата.
Об этом сообщает УНН.
По словам очевидцев, Мартинс упал после столкновения с игроком «Катсина Юнайтед» в начале второго тайма. Все попытки помощи предоставленной медработниками и дальнейшее отправление в больницу были безуспешными.
Примечательно, что сначала автомобиль скорой помощи не заводился на стадионе, и только представители СМИ на своем авто повезли нигерийца в больницу. Однако в пути он умер.
Стоит отметить, что партнеры игрока по команде плакали и лежали на поле после увиденного.
Добавим, что матч закончился победой «Насарава Юнайтед» - 3:0.
Напомним, что украинская теннисистка Марианна Закарлюк стала чемпионкой турнира ITF W25 в Австралии.