Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение уханьского коронавируса дает основания говорить об угрозе пандемии.

Об этом на пресс-конференции заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, передаёт Громадське.

— Теперь, когда вирус закрепился в таком большом количестве стран, угроза пандемии стала вполне реальной, — рассказал Тедрос Адханом Гебреесус.

В то же время глава ВОЗ поспешил успокоить всех, отметив, что даже если ситуация действительно превратится в пандемию, это будет «контролируемая пандемия».

Гебреесус добавил, что пока только в нескольких странах можно говорить о постоянном распространении коронавируса, тогда как в других странах это спорадические случаи.

Он уточнил, что из 110 тысяч случаев инфицирования 93% приходятся на 4 страны: Китай, Италию, Иран и Южную Корею.

Несмотря на возможность пандемии, глава ВОЗ настроен оптимистично, он уверяет, что люди не оказались «во власти вируса».

— Пусть надежда станет противоядием для страха, а человечность, которую разделяем все мы, станет противоядием для общей для всех нас угрозы, — заявил Тедрос Адханом Гебреесус.

Пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется на территории всей страны, соседних государств и многих стран мира. Речь идет о распространении заболевания, которое глобально влияет на все общество и сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя. Это также сопровождается масштабными тяжелыми заболеваниями и многочисленными смертями людей.

Напомним, что в нескольких тюрьмах Италии взбунтовались заключенные, после того как власти из-за эпидемии коронавируса ввели временный запрет на их свидания с родственниками.