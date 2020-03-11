В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19.

Об этом передает агентство Anadolu.

Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, первый случай заражения коронавирусом был выявлен вечером вторника, 10 марта, у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.

— Вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат, — сказал министр.

Он добавил, что пациент в настоящее время пациент находится под карантином. Общее состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

— Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте, — добавило агентство.

Ранее сообщалось о том, что в Монголии и Панаме выявили первые случаи заражения коронавирусом.