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В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19.
Об этом передает агентство Anadolu.
Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, первый случай заражения коронавирусом был выявлен вечером вторника, 10 марта, у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.
— Вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат, — сказал министр.
Он добавил, что пациент в настоящее время пациент находится под карантином. Общее состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
— Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте, — добавило агентство.
Ранее сообщалось о том, что в Монголии и Панаме выявили первые случаи заражения коронавирусом.
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В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19.
Об этом передает агентство Anadolu.
Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, первый случай заражения коронавирусом был выявлен вечером вторника, 10 марта, у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.
— Вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат, — сказал министр.
Он добавил, что пациент в настоящее время пациент находится под карантином. Общее состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
— Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте, — добавило агентство.
Ранее сообщалось о том, что в Монголии и Панаме выявили первые случаи заражения коронавирусом.