У водителя «Range Rover», который является участником смертельной аварии с маршрутным такси в центре Николаева, в крове во время осмотра диагностировали острую интоксикацию наркотическим средством бензодиазепином.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль «Range Rover» врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.

В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили водителю Range Rover о подозрении в совершении ДТП.

Согласно одному из документов с подписью врача Алейникова, в 17:10 в день ДТП Дмитрия Прокопенко направили на медицинский осмотр, где диагностировали острую интоксикацию от употребления бензодиазепина.

— Диагноз: острая гипоксия в следствии употребления 1,4 бензодиазепина. Фамилия врача - Алейников. Отмечена острая интоксикация, гипоксия, - процитировала заключение судья Светлана Гречаная.

Дмитрий Прокопенко Прокурор Алина Жаганурова

Также судья прочитала результаты анализа мочи, согласно которому у Дмитрия Прокопенко заподозрено наличие бензодиазепина.

В результате медосмотра было установлено, что мужчина пребывал в наркотическом опьянении, но под действием лекарственных препаратов. Также отмечается, что от мужчины не было запаха алкоголя.

Сторона защиты в свою очередь отметила, что заключения медицинских осмотров не доказывают наличие в крови подзащитного этого наркотического средства и настаивают, что его ввели в скорой в качестве обезболивающего.

Судья Светлана Гречаная

Решение по избранию меры пресечения водителю судья огласит завтра, 12 марта.

Напомним, 27 февраля в Центральном районном суде Николаева избирали меру пресечения водителю «Range Rover». 32-летнего мужчину доставили в суд на каталке в сопровождении конвоя и медицинских сотрудников.

При этом прокурор приобщил к материалам дела результаты медицинского осмотра, в котором сказано, что подозреваемый Дмитрий Прокопенко, в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе заседания адвокаты водителя «Range Rover» дважды заявляли об отводе судьи ссылаясь на плохие условия содержания своего подзащитного. В итоге по истечению 72 часа с момента задержания его отпустили.