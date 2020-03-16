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В Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Во время мониторинга интернета сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. Он распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.
Сотрудники полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространению ложных слухов) кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, что у жителя Черновцов, который недавно вернулся из Италии и стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.
В Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Во время мониторинга интернета сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. Он распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.
Сотрудники полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространению ложных слухов) кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, что у жителя Черновцов, который недавно вернулся из Италии и стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.