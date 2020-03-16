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В Нигерии прогремел взрыв на участке нефтепровода, в результате которого погибло 17 человек и пострадало еще 25.
Об этом пишет РБК-Украина.
Взрыв произошел в районе Абул-Адо на окраине города Лагоса. Как сообщили в полиции, к взрыву на трубопроводе привел человеческий фактор, также они исключают террористическую атаку или вандализм.
Как отмечается, после первого взрыва было несколько вторичных, которые разрушили местную церковь и существенно повредили здание общежития. Также полностью и частично разрушены несколько жилых домов, значительный участок трубопровода. Жители района покинули свои дома, чтобы не пострадать.
Напомним, в Днепре в результате взрыва гранаты утром 19 ноября погиб человек.
В Нигерии прогремел взрыв на участке нефтепровода, в результате которого погибло 17 человек и пострадало еще 25.
Об этом пишет РБК-Украина.
Взрыв произошел в районе Абул-Адо на окраине города Лагоса. Как сообщили в полиции, к взрыву на трубопроводе привел человеческий фактор, также они исключают террористическую атаку или вандализм.
Как отмечается, после первого взрыва было несколько вторичных, которые разрушили местную церковь и существенно повредили здание общежития. Также полностью и частично разрушены несколько жилых домов, значительный участок трубопровода. Жители района покинули свои дома, чтобы не пострадать.
Напомним, в Днепре в результате взрыва гранаты утром 19 ноября погиб человек.