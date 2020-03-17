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В Москве на 78 году жизни скончался политик и писатель Эдуард Лимонов.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов от КПРФ.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
В последние годы Эдуард Лимонов испытывал проблемы со здоровьем и перенёс операцию.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Эдуард Лимонов умер из-за осложнений после операции. Его представители сообщили, что в последнее время политик болел. Сегодня перенес сразу 2 операции.
Эдуард Лимонов — российскийписатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП).
Напомним, 16 сентября 2019 года в Николаеве на 73-м году жизни скончался николаевский журналист Юрий Малышев.
В Москве на 78 году жизни скончался политик и писатель Эдуард Лимонов.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов от КПРФ.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
В последние годы Эдуард Лимонов испытывал проблемы со здоровьем и перенёс операцию.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Эдуард Лимонов умер из-за осложнений после операции. Его представители сообщили, что в последнее время политик болел. Сегодня перенес сразу 2 операции.
Эдуард Лимонов — российскийписатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП).
Напомним, 16 сентября 2019 года в Николаеве на 73-м году жизни скончался николаевский журналист Юрий Малышев.