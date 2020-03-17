В Москве на 78 году жизни скончался политик и писатель Эдуард Лимонов.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов от КПРФ.

Эдуард Лимонов с первым номером газеты «Лимонка», ноябрь 1994 года

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

В последние годы Эдуард Лимонов испытывал проблемы со здоровьем и перенёс операцию.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Эдуард Лимонов умер из-за осложнений после операции. Его представители сообщили, что в последнее время политик болел. Сегодня перенес сразу 2 операции.

Эдуард Лимонов — российскийписатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП).

Напомним, 16 сентября 2019 года в Николаеве на 73-м году жизни скончался николаевский журналист Юрий Малышев.