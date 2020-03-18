Сегодня, 18 марта, оперативники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области совместно со следователями Заводского отдела полиции провели спецоперацию по задержанию наркодельцов, которые занимались изготовлением и сбытом особо опасных наркотических средств на Николаева.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

«Все фигуранты — 48-летняя организатор группы и двое ее ранее судимых сообщников — 56-летний брат и 44-летняя подруга задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 1 решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления. Их действия квалифицируются по признакам ч. 2 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — говорится в сообщении.

Организовала противоправный бизнес 48-летняя жительница Заводского района. Женщина координировала действия сообщников, а также непосредственно осуществляла сбыт ацетилированного опия.

Двое сообщников организатора занимались приобретением и транспортировкой наркосырья, изготовлением наркотиков, их фасовкой и сбытом.

По месту жительства фигурантов правоохранители провели ряд обысков в ходе которых изъяли 40 мл ацетилированного опия, а также каннабис, таблетки метадона, прекурсоры, полученные от сбыта наркотиков 8 тысяч гривен.

Вещественные доказательства направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о предоставлении действиям задержанных дополнительной квалификации.

Вскоре суд будет избирать для фигурантов меру пресечения. Согласно санкции инкриминируемой статьи, сбытчикам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропных веществ стоимостью более миллиона гривен.