На Николаевщине полицейские обнаружили заброшенную ферму на которой майнили криптовалюту, сейчас правоохранители устанавливают лиц, которым принадлежит криптоферма, и сумму нанесенного ущерба.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование, сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 17 марта, в Витовское отделение полиции обратились работники Николаевоблэнерго, которые сообщили, что на территории бывшей фермы в одном из сел района они обнаружили факт похищения электроэнергии, потребляемой без приборов учета. Проведя измерения, специалисты пришли к выводу, что похищенная электроэнергия используется в коммерческих целях.

— На месте происшествия полицейские обнаружили трансформатор и разветвленную электрическую сеть, ведущую в помещение фермы, в которой содержались более 500 приборов для майнинга криптовалют. По факту хищения электрической энергии путем ее самовольного использования следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 188-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, - сказано в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины расследует дело майнинга криптовалюты на Южно-Украинской атомной электростанции.