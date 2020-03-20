На Николаевщине в селе Новогероевка сгорел гараж в котором находился автомобиль, предварительно известно, что гараж подожгли умышленно.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на линию 101 поступило ночью 19 марта. Дежурный караул подразделения по прибытию на место установил, что огнем охвачен гараж и автомобиль RENAULT KANGO, который находился в нем.

По предварительным данным пожар вызвал поджог. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.