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На Николаевщине в селе Новогероевка сгорел гараж в котором находился автомобиль, предварительно известно, что гараж подожгли умышленно.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре на линию 101 поступило ночью 19 марта. Дежурный караул подразделения по прибытию на место установил, что огнем охвачен гараж и автомобиль RENAULT KANGO, который находился в нем.
По предварительным данным пожар вызвал поджог. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.
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На Николаевщине в селе Новогероевка сгорел гараж в котором находился автомобиль, предварительно известно, что гараж подожгли умышленно.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре на линию 101 поступило ночью 19 марта. Дежурный караул подразделения по прибытию на место установил, что огнем охвачен гараж и автомобиль RENAULT KANGO, который находился в нем.
По предварительным данным пожар вызвал поджог. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.