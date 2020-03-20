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Инженеры NASA починили аппарат InSight, находящийся на Марсе. Для этого им пришлось приказать ему ударить себя лопатой.
Об этом сообщает Дождь.
Сверло аппарата застряло в грунте, когда InSight выполнял свою задачу — бурил на Марсе, чтобы вставить сейсмометр и изучить внутреннее строение планеты. После нескольких попыток вытащить сверло из грунта оно осталось на месте.
Инженеры придумали решение — и приказали аппарату ударить самого себя лопатой. Так как удар мог повредить механизмы InSight, на исполнение плана ушло несколько месяцев: сначала инженеры симулировали операцию на Земле.
Напомним, что Американское космическое агентство решило на время остановить работу сборочного центра Michoud в Новом Орлеане и космического центра Stennis в округе Хэнкок (штат Миссисипи).
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Инженеры NASA починили аппарат InSight, находящийся на Марсе. Для этого им пришлось приказать ему ударить себя лопатой.
Об этом сообщает Дождь.
Сверло аппарата застряло в грунте, когда InSight выполнял свою задачу — бурил на Марсе, чтобы вставить сейсмометр и изучить внутреннее строение планеты. После нескольких попыток вытащить сверло из грунта оно осталось на месте.
Инженеры придумали решение — и приказали аппарату ударить самого себя лопатой. Так как удар мог повредить механизмы InSight, на исполнение плана ушло несколько месяцев: сначала инженеры симулировали операцию на Земле.
Напомним, что Американское космическое агентство решило на время остановить работу сборочного центра Michoud в Новом Орлеане и космического центра Stennis в округе Хэнкок (штат Миссисипи).