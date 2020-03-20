Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заразился коронавирусом.

Об этом говорится в его заявлении, передаёт Левый берег.

— Я получил подтверждение, что тесты показали у меня наличие COVID-19. Я почувствовал себя плохо на минувших выходных по возвращению домой в США после официального визита в Канаду и сразу решил отправиться на самоизоляцию, это было около пяти дней назад. Пока что мои симптомы были относительно легкими, и я нахожусь в хорошем настроении. Мне повезло быть рядом с семьей, у меня есть доступ к превосходной медицинской помощи, - рассказал Дэвид Бизли.

Он сообщил, что сейчас с помощниками устанавливает тех, кто мог находиться в тесном контакте с ним перед выявлением болезни.

Дэвиду Бизли 63 года, он возглавляет ВПП с апреля 2017 года.

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