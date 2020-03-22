В Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Организации Объедененных Наций (ООН).

Отмечается, что в глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения.

— В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19, - говорится в сообщении.

Напомним, что из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области – 8 детей.