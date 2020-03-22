|Скорость ветра:
|5.3 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|18:07
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
В Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Организации Объедененных Наций (ООН).
Отмечается, что в глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения.
— В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19, - говорится в сообщении.
Напомним, что из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области – 8 детей.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
В Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Организации Объедененных Наций (ООН).
Отмечается, что в глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения.
— В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19, - говорится в сообщении.
Напомним, что из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области – 8 детей.