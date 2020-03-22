Медсестра из Милана, которая лечит тяжело больных коронавирусом COVID-19, рассказала о ситуации с больницами и медработниками в регионе.

Об этом сообщает Новое время.

Женщина рассказала о положении, в котором находятся медицинские работники в Ломбардии и Милане. Она работает в больнице, которая предназначена для приема тяжелых больных с COVID-19.

— Мы работаем в условиях тотальной чрезвычайной ситуации. Проблема в том, что многие из работников больницы находятся дома, поскольку их тесты на COVID дают позитивный результат. Так что нас здесь остаются единицы, чтобы заниматься всем, — рассказывает медсестра.