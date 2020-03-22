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Медсестра из Милана, которая лечит тяжело больных коронавирусом COVID-19, рассказала о ситуации с больницами и медработниками в регионе.
Об этом сообщает Новое время.
Женщина рассказала о положении, в котором находятся медицинские работники в Ломбардии и Милане. Она работает в больнице, которая предназначена для приема тяжелых больных с COVID-19.
— Мы работаем в условиях тотальной чрезвычайной ситуации. Проблема в том, что многие из работников больницы находятся дома, поскольку их тесты на COVID дают позитивный результат. Так что нас здесь остаются единицы, чтобы заниматься всем, — рассказывает медсестра.
И добавляет, что они полны решимости, чтобы «сталкиваться с реальностью происходящего».
По словам медика, в Милане через несколько дней заканчивается строительство больницы San Raffaele, деньги на которую собрали при помощи пожертвований. Больница сможет принимать пациентов в интенсивной терапии из провинций Бергамо и Брешия, в которых «ситуация особо вышла из-под контроля».
— Мы продолжаем принимать тяжелых пациентов из других больниц этой провинции. Мы работаем в состоянии сильного стресса и напряжения. Психологическая напряженность зашкаливает. К сожалению, мы не можем сдержать ситуацию в Ломбардии. Там высокий уровень заражения, и мы уже больше не считаем мертвых, — подытожила медработница.
Напомним, что в Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.
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Медсестра из Милана, которая лечит тяжело больных коронавирусом COVID-19, рассказала о ситуации с больницами и медработниками в регионе.
Об этом сообщает Новое время.
Женщина рассказала о положении, в котором находятся медицинские работники в Ломбардии и Милане. Она работает в больнице, которая предназначена для приема тяжелых больных с COVID-19.
— Мы работаем в условиях тотальной чрезвычайной ситуации. Проблема в том, что многие из работников больницы находятся дома, поскольку их тесты на COVID дают позитивный результат. Так что нас здесь остаются единицы, чтобы заниматься всем, — рассказывает медсестра.
И добавляет, что они полны решимости, чтобы «сталкиваться с реальностью происходящего».
По словам медика, в Милане через несколько дней заканчивается строительство больницы San Raffaele, деньги на которую собрали при помощи пожертвований. Больница сможет принимать пациентов в интенсивной терапии из провинций Бергамо и Брешия, в которых «ситуация особо вышла из-под контроля».
— Мы продолжаем принимать тяжелых пациентов из других больниц этой провинции. Мы работаем в состоянии сильного стресса и напряжения. Психологическая напряженность зашкаливает. К сожалению, мы не можем сдержать ситуацию в Ломбардии. Там высокий уровень заражения, и мы уже больше не считаем мертвых, — подытожила медработница.
Напомним, что в Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.