Для округа Даллас, что в Техасе, были внесены поправки, предусматривающие закрытие большего количества предприятий, чтобы помочь остановить распространение COVID-19. Это также накладывает ограничение на продажу туалетной бумаги.

Об этом сообщает Fox 4.

В настоящее время округ ограничивает продажу туалетной бумаги 12 рулонами за одну покупку или одной упаковкой товара, если там больше 12 рулонов.

Начиная с полуночи субботы, массажные салоны, парикмахерские, салоны тату и пирсинга, а также все прочие «немедицинские услуги по уходу за собой, которые не могут быть предоставлены при соблюдении расстояния в шесть футов», приказывают закрыть.

Также все необязательные медицинские, хирургические и стоматологические процедуры запрещены».

Судья округа Даллас Клэй Дженкинс также рассказал, что люди будут оштрафованы, если они не будут придерживаться дистанциям на открытом воздухе.

Дополнительные ограничения были введены после того, как пришёл последний положительный отчет о заражении COVID-19 и 21-ом подтвержденном случае на округе.

— Более 40 процентов из заболевших людей не ездили за пределы Техаса и не имели тесного контакта с зараженными, - рассказал Филип Хуанг, директор департамента здравоохранения и социального обеспечения округа Даллас.

Судья Дженкинс рассказал, что 40% распространение вируса сыграло свою роль в введении дополнительных ограничений.

Напомним, что американские врачи считают, что молодые люди, которые курят вейп, имеют больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19.