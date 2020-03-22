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Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
Об этом написал на своей странице в Facebook
— Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронный вирус COVID19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения, - рассказал Пласидо Доминго.
Оперный певец написал, что в настоящее время все члены его семьи чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на коронавирус.
Напомним, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что карантин в области поможет уберечь Николаевщину от сценария распространения вируса, который проходит в Италии, и отметил, что рекомендации власти помогут спасти жизни граждан.
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Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
Об этом написал на своей странице в Facebook
— Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронный вирус COVID19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения, - рассказал Пласидо Доминго.
Оперный певец написал, что в настоящее время все члены его семьи чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на коронавирус.
Напомним, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что карантин в области поможет уберечь Николаевщину от сценария распространения вируса, который проходит в Италии, и отметил, что рекомендации власти помогут спасти жизни граждан.