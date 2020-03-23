В Мурманской области России на складе ракетного завода произошел взрыв, пострадали пятеро моряков Северного флота. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

— По предварительным данным, двое пострадавших (от взрыва на складе - прим.) находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести, - говорится в сообщении.

Другой источник уточнил, что на складе хранятся снаряды разного калибра. По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом. Пожара после взрыва, якобы, не последовало.

В августе 2019 года в России под Ачинском в Красноярском крае произошел взрыв и пожар на складе боеприпасов. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. В результате взрывов в общей сложности один человек погиб, еще 32 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики раз нарушили режим тишины.