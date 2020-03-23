Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вариант отмены проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио даже не рассматривается.

Об этом сообщает пресс-службу МОК.

По словам Баха, ситуация с коронавирусом в Японии вселяет уверенность, что с определенными мерами безопасности Олимпиаду-2020 все же удастся провести.

Отмечается, что окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио МОК примет через 4 недели.

Напомним, что проведение Олимпийских игр, которые должны состояться летом 2020 года в Токио, могут отменить из-за вспышки коронавируса.