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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передаёт Лента.
По словам собеседника издания, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы, где отбывает наказание, о появившихся у него симптомах коронавируса. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.
Напомним, что у депутата Верховной Рады из «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александра Лукашева обнаружен коронавирус.
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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передаёт Лента.
По словам собеседника издания, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы, где отбывает наказание, о появившихся у него симптомах коронавируса. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.
Напомним, что у депутата Верховной Рады из «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александра Лукашева обнаружен коронавирус.