Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передаёт Лента.

По словам собеседника издания, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы, где отбывает наказание, о появившихся у него симптомах коронавируса. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

Напомним, что у депутата Верховной Рады из «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александра Лукашева обнаружен коронавирус.