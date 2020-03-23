В результате беспорядков в тюрьме в столице Колумбии Боготе поздно вечером в субботу 23 заключенных погибли и 83 получили ранения, заявила накануне министр юстиции страны Маргарита Кабелло. Задержанные протестовали против санитарных условий на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает УНН.

Так, тридцать два раненых заключенных были госпитализированы, заявила министр юстиции, семь тюремных охранников также получили ранения. Два охранника находятся в критическом состоянии.

— Прошлой ночью в тюрьме Эль-Модело была предпринята попытка массового бегства преступников, а в различных центрах содержания под стражей по всей стране прошли беспорядки, - рассказала Маргарита Кабелло.

Поздно вечером в субботу в социальных сетях были размещены видео, на которых было видно, что происходит внутри тюрем. На некоторых видны небольшие пожары, на других - раненые заключенные и охранники.

В одном видео человек говорит, что заключенные были «брошены как собаки» во время вспышки вируса.

По словам Кабелло, во время беспорядков заключенным не удалось бежать.

— Нет никаких санитарных проблем, которые вызвали бы этот план и эти беспорядки. Нет никакой инфекции, ни заключенного, ни тюремного, ни административного сотрудника с коронавирусом, - добавила Маргарита Кабелло.

По данным министерства юстиции страны, в 132 тюрьмах Колумбии может содержаться 81 000 заключенных, но в них содержится более 121 000 заключенных.

Напомним, что в Окружном суде Гааги 23 марта возобновились слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года.