|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:10
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|18:17
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.45 грн
|28.2 грн
|EUR
|29.5 грн
|30.6 грн
В Департаменте образования и науки Николаевской областной государственной администрации проходят обыски по делу о хищении денег на государственных закупках.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений Нацполиции в Николаевской области (детективы) совместно с сотрудниками Управления СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры проводят следственные действия в Департаменте образования и науки Николаевской областной государственной администрации в рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 УК «Присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц».
Установлено, что чиновники Департамента образования и науки ОГА в сговоре с другими субъектами хозяйственной деятельности присваивали бюджетные деньги при проведении государственных закупок.
В рамках производства продолжаются обыски в помещении учреждения, после чего будут назначены товароведческие экспертиза, по результатам которых будет установлена сумма нанесенного ущерба и всех причастных к совершению преступления.
Наказание за данное преступление предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее СБУ разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА и КП «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений», которые присвоили себе 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.
Напомним, что в начале марта сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели обыски в Службе автодорог Николаевской области.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
В Департаменте образования и науки Николаевской областной государственной администрации проходят обыски по делу о хищении денег на государственных закупках.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений Нацполиции в Николаевской области (детективы) совместно с сотрудниками Управления СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры проводят следственные действия в Департаменте образования и науки Николаевской областной государственной администрации в рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 УК «Присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц».
Установлено, что чиновники Департамента образования и науки ОГА в сговоре с другими субъектами хозяйственной деятельности присваивали бюджетные деньги при проведении государственных закупок.
В рамках производства продолжаются обыски в помещении учреждения, после чего будут назначены товароведческие экспертиза, по результатам которых будет установлена сумма нанесенного ущерба и всех причастных к совершению преступления.
Наказание за данное преступление предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее СБУ разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА и КП «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений», которые присвоили себе 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.
Напомним, что в начале марта сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели обыски в Службе автодорог Николаевской области.