В Департаменте образования и науки Николаевской областной государственной администрации проходят обыски по делу о хищении денег на государственных закупках.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений Нацполиции в Николаевской области (детективы) совместно с сотрудниками Управления СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры проводят следственные действия в Департаменте образования и науки Николаевской областной государственной администрации в рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 УК «Присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц».

Установлено, что чиновники Департамента образования и науки ОГА в сговоре с другими субъектами хозяйственной деятельности присваивали бюджетные деньги при проведении государственных закупок.

В рамках производства продолжаются обыски в помещении учреждения, после чего будут назначены товароведческие экспертиза, по результатам которых будет установлена сумма нанесенного ущерба и всех причастных к совершению преступления.

Наказание за данное преступление предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее СБУ разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА и КП «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений», которые присвоили себе 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.

Напомним, что в начале марта сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели обыски в Службе автодорог Николаевской области.