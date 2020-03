В Китае, откуда произошла вспышка Сovid-19, зафиксирована смерть человека от хантавируса, передаваемого человеку от мышей.

От нового хантавируса скончался житель провинции Юньнань, пишет Левый берег со ссылкой на телекомпанию China Global Times.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW