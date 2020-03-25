Власти города Северо-Курильск на острове Парамушир провели эвакуацию населения из-за угрозы цунами, которое может быть вызвано после землетрясения в 7,2 балла, которое прошло накануне.

Об этом сообщает УНН.

— Эвакуация была объявлена после мощного подводного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в Тихом океане недалеко от острова Парамушир. Жители были выведены на возвышенность, наблюдалась паника, - говорится в сообщении.

По данным местного МЧС, всего в безопасную зону вышли около 400 человек.

Отмечается, что первая волна достигла острова, оказалась высотой около 50 сантиметров. По предварительным данным, она не принесла никаких разрушений. Однако вернуться в город жителям можно будет только после отлива.

Напомним, что в хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.