По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 907 летальных исходов и 109 144 выздоровевших.

Об этом сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, коронавирус зарегистрирован в 197 странах. В целом сегодня было зафиксировано 377 новых случаев коронавируса и 16 смертей.

В частности, в Китае зафиксировали 47 новых случаев (всего 81 218) и 4 смерти (всего 3 281). В настоящее время 73 620 человек выздоровели.

В Италии заболело 69 176 человек, 6820 погибли, 8326 выздоровели.

В Америке зафиксировано 58 новых случаев (всего 54 881) и 4 смерти (всего 782), 378 человек выздоровели.

В Испании зарегистрировано 42 058 случаев Covid-19, 2 991 смерть и 3 794 случая выздоровления.

В Германии зарегистрирован 32 991 случай инфицирования (159 смертей, 3 290 выздоровевших), Иране — 24 811 случай (1 934 смерти, 8 913 выздоровевших), Франции — 22 304 (1 100 смертей и 3 281 выздоровевший).

В Южной Корее зафиксировали 100 новых заражений (всего 9 137) и ещё 6 смертей (всего 126).

В остальных странах, где число зарегистрированных случаев коронавируса превысило тысячу, ситуация следующая: Великобритания - 8 077 случаев, Нидерланды - 5 560, Австрия - 5 283, Бельгия - 4 269; Норвегия, Канада, Португалия, Австралия, Швеция и Бразилия — более 2 тысячи заболевших; Израиль, Турция, Малайзия, Дания, Чехия, Ирландия, Япония, Люксембург, Эквадор — более 1 тысячи.

Напомним, что в Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.