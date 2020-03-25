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Моделирование исследователей из Оксфордского университета показало, что половина населения Великобритании уже может быть заражена коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщают Буквы, ссылаясь на данные исследования.
Сунетра Гупта, профессор теоретической эпидемиологии в Оксфордском университете заявила, что если такое моделирование подтвердится на практике, то один из тысячи пациентов будет нуждаться в госпитализации и стационарном лечении. Она подчеркнула, что у большинства пациентов появились или появляются легкие симптомы заболевания, либо их вообще не будет.
— Нам необходимо немедленно начать широкомасштабные серологические исследования – тестирование на антитела, чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы сейчас находимся”, – рассказала Сунетра Гупта.
Моделирование показывает период с середины января по середину марта.
В Оксфорде отметили, что коронавирус распространяется в стране уже более месяца, еще до того, как в конце февраля было диагностировано первый случай.
— Исследование представляет совершенно иной взгляд на эпидемию, чем моделирование Имперского колледжа Лондона, которое сильно повлияло на политику правительства, – сказано в материале.
Профессор отметила, что была удивлена тому, что признание моделирования Имперского колледжа было признано столь безоговорочно.
В моделировании исследователей из Оксфорда заложен принцип«массового иммунитета», согласно которому вирус перестанет распространяться тогда, как у достаточного количества людей выработаются антитела против него.
В Оксфорде считают, что у населения уже есть достаточный иммунитет, чтобы дальше распространялся коронавирус. Если их предположение подтвердится, то ограничения по карантинным мерам могут быть сняты гораздо раньше.
Также сообщается, что Оксфордская группа исследователей работает с коллегами в университетах Кембриджа и Кента, чтобы как можно скорее начать тестирование антител населения в целом, используя специализированные «анализы нейтрализации, которые обеспечивают надежное считывание защитного иммунитета».
Напомним, что в Волынской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции. Ее обнаружили у 7-летней девочки.
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Моделирование исследователей из Оксфордского университета показало, что половина населения Великобритании уже может быть заражена коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщают Буквы, ссылаясь на данные исследования.
Сунетра Гупта, профессор теоретической эпидемиологии в Оксфордском университете заявила, что если такое моделирование подтвердится на практике, то один из тысячи пациентов будет нуждаться в госпитализации и стационарном лечении. Она подчеркнула, что у большинства пациентов появились или появляются легкие симптомы заболевания, либо их вообще не будет.
— Нам необходимо немедленно начать широкомасштабные серологические исследования – тестирование на антитела, чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы сейчас находимся”, – рассказала Сунетра Гупта.
Моделирование показывает период с середины января по середину марта.
В Оксфорде отметили, что коронавирус распространяется в стране уже более месяца, еще до того, как в конце февраля было диагностировано первый случай.
— Исследование представляет совершенно иной взгляд на эпидемию, чем моделирование Имперского колледжа Лондона, которое сильно повлияло на политику правительства, – сказано в материале.
Профессор отметила, что была удивлена тому, что признание моделирования Имперского колледжа было признано столь безоговорочно.
В моделировании исследователей из Оксфорда заложен принцип«массового иммунитета», согласно которому вирус перестанет распространяться тогда, как у достаточного количества людей выработаются антитела против него.
В Оксфорде считают, что у населения уже есть достаточный иммунитет, чтобы дальше распространялся коронавирус. Если их предположение подтвердится, то ограничения по карантинным мерам могут быть сняты гораздо раньше.
Также сообщается, что Оксфордская группа исследователей работает с коллегами в университетах Кембриджа и Кента, чтобы как можно скорее начать тестирование антител населения в целом, используя специализированные «анализы нейтрализации, которые обеспечивают надежное считывание защитного иммунитета».
Напомним, что в Волынской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции. Ее обнаружили у 7-летней девочки.