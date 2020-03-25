Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Германии за последние сутки выросло на 36 случаев, еще 4118 человек заразились.

Об этом свидетельствуют данные по состоянию на среду, 25 марта, опубликованные немецким Институтом Роберта Коха, передают Буквы.

Согласно отчету, количество зафиксированных за последние сутки случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось на 4118. Таким образом общее количество зараженных возбудителем COVID-19 в стране достигло 31554 человек.

Количество погибших за последние сутки увеличилось до 149 человек (+36).

Наиболее пораженными вирусом землями ФРГ является Северный Рейн-Вестфалия (7197 инфицированных и 43 умерших), Бавария (6558 и 37) и Баден-Вюртемберг (6069 и 37).

Ранее сообщалось, что Испания обошла Китай по количеству смертей, связанных с коронавирусом, и вышла на второе место в мире после Италии.