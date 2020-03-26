В Венгрии в результате заражения коронавирусом умер заместитель председателя британской дипломатической миссии в Будапеште Стивен Дик.

Об этом сообщает BBC.

— Шотландский дипломат скончался в Венгрии после заражения коронавирусом, — говорится в сообщении.

37-летний Стивен Дик занимал должность заместителя главы миссии в посольстве Великобритании в Будапеште. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его ошеломила печальная весть о смерти Дика.

— Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с огромным профессионализмом и страстью, — добавил Доминик Рааб.

Ранее сообщалось, что во Франции коронавирусом за сутки заразились почти 3 тысячи человек, более 230 умерли.