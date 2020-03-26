На фоне пандемии коронавируса в американском штате Пенсильвания покупательница в супермаркете Gerrity «специально покашляла на продукты». От такого поведения клиента пострадали пекарня, мясной отдел и бакалея.

Об этом сообщает Лига.

Сотрудники магазина не уверены, что это был розыгрыш, и у женщины на самом деле нет проблем со здоровьем. В магазине решили выбросить продукты, с которыми она контактировала: всего на сумму более $35 000, и продезинфицировать места, где они лежали.