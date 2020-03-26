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На фоне пандемии коронавируса в американском штате Пенсильвания покупательница в супермаркете Gerrity «специально покашляла на продукты». От такого поведения клиента пострадали пекарня, мясной отдел и бакалея.
Об этом сообщает Лига.
Сотрудники магазина не уверены, что это был розыгрыш, и у женщины на самом деле нет проблем со здоровьем. В магазине решили выбросить продукты, с которыми она контактировала: всего на сумму более $35 000, и продезинфицировать места, где они лежали.
Дело об умышленном заражении передано в прокуратуру, женщина проходит обследование на коронавирус.
Напомним, что в Березанской центральной районной больнице в связи с угрозой распространения коронавируса решили не закрывать инфекционное отделение и профинансировать его до конца июня 2020 года.
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На фоне пандемии коронавируса в американском штате Пенсильвания покупательница в супермаркете Gerrity «специально покашляла на продукты». От такого поведения клиента пострадали пекарня, мясной отдел и бакалея.
Об этом сообщает Лига.
Сотрудники магазина не уверены, что это был розыгрыш, и у женщины на самом деле нет проблем со здоровьем. В магазине решили выбросить продукты, с которыми она контактировала: всего на сумму более $35 000, и продезинфицировать места, где они лежали.
Дело об умышленном заражении передано в прокуратуру, женщина проходит обследование на коронавирус.
Напомним, что в Березанской центральной районной больнице в связи с угрозой распространения коронавируса решили не закрывать инфекционное отделение и профинансировать его до конца июня 2020 года.