Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группы, причастной к подпольному изготовлению и реализации в различных регионах страны фальсифицированных медицинских препаратов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, противоправную схему наладили несколько жителей Харькова, а также один из частных столичных дистрибьюторов лекарственных средств.

«В 2016 году организовали кустарное производство препаратов, применяемых для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, а также обезболивающих средств. Цех, где происходило изготовление подделки из сырья сомнительного происхождения, обустроили в арендованном помещении в промышленной зоне Харькова. Сбывали фальсификат под видом известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет-ресурсы и аптечные сети», — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам ежегодно реализовывали подделки в среднем на 15 миллионов гривен. Трех фигурантов дела, в том числе и представителя фирмы-дистрибьютора правоохранители задержали в Киеве и Харкове. Во время следственных действий по адресам проживания участников группы, а также по месту производства фальсификата правоохранители изъяли сырье, контрафактную продукцию, оборудование, документы и носители информации, содержащие данные о сделках злоумышленников.

Напомним, сотрудники СБУ блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.