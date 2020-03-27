На востоке Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9.

Об этом сообщает Укринформ.

— Землетрясение магнитудой 5,9 всколыхнуло самую большую восточную провинцию Индонезии Папуа в пятницу, однако вероятности возникновения цунами не было, - говорится в сообщении.

Как отмечается, землетрясение произошло в 4:36 утра по местному времени. Его эпицентр находился в 72 км к юго-западу от Джаяпура. Он залегал на мелководье на глубине 11 км под землей.

Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Напомним, в хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.