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Об этом сообщает Укринформ.
— Землетрясение магнитудой 5,9 всколыхнуло самую большую восточную провинцию Индонезии Папуа в пятницу, однако вероятности возникновения цунами не было, - говорится в сообщении.
Как отмечается, землетрясение произошло в 4:36 утра по местному времени. Его эпицентр находился в 72 км к юго-западу от Джаяпура. Он залегал на мелководье на глубине 11 км под землей.
Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Напомним, в хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.
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Об этом сообщает Укринформ.
— Землетрясение магнитудой 5,9 всколыхнуло самую большую восточную провинцию Индонезии Папуа в пятницу, однако вероятности возникновения цунами не было, - говорится в сообщении.
Как отмечается, землетрясение произошло в 4:36 утра по местному времени. Его эпицентр находился в 72 км к юго-западу от Джаяпура. Он залегал на мелководье на глубине 11 км под землей.
Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Напомним, в хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль