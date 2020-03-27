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Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в 12 штатах в связи со вспышкой коронавируса.
Об этом свидетельствуют соответствующие указы на сайте Белого дома, передают Буквы.
Данные по распространению коронавируса от университета Джона Хопкинса свидетельствуют о том, что в США почти 86 тысяч заболевших, что уже превысило количество больных в Китае, где эпидемия пошла на спад.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в 12 штатах, где ситуация с эпидемией неурегулированная и требует участия или помощи федеральных властей.
К примеру, в Иллинойсе уже более 2,5 тысяч случаев коронавируса и 26 умерших пациентов. В Мэриленде, который граничит со столицей США Вашингтоном, четыре смерти на 581 зарегистрированный случай. В Миссури более 500 случаев и восемь смертей.
Также введен режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Айова, Луизиана, Флорида, Техас, Северная Каролина и Нью-Джерси.
Такой режим позволяет штатам получать от федерального правительства уже выделенные конгрессом средства. Также Трамп может снять с конкретного штата его долю в оплате привлечения к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Национальной гвардии, имеющей двойное подчинение – штату и федеральному правительству.
Напомним, что в четверг 26 марта жертвами коронавируса в США стали 1042 человека.
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Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в 12 штатах в связи со вспышкой коронавируса.
Об этом свидетельствуют соответствующие указы на сайте Белого дома, передают Буквы.
Данные по распространению коронавируса от университета Джона Хопкинса свидетельствуют о том, что в США почти 86 тысяч заболевших, что уже превысило количество больных в Китае, где эпидемия пошла на спад.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в 12 штатах, где ситуация с эпидемией неурегулированная и требует участия или помощи федеральных властей.
К примеру, в Иллинойсе уже более 2,5 тысяч случаев коронавируса и 26 умерших пациентов. В Мэриленде, который граничит со столицей США Вашингтоном, четыре смерти на 581 зарегистрированный случай. В Миссури более 500 случаев и восемь смертей.
Также введен режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Айова, Луизиана, Флорида, Техас, Северная Каролина и Нью-Джерси.
Такой режим позволяет штатам получать от федерального правительства уже выделенные конгрессом средства. Также Трамп может снять с конкретного штата его долю в оплате привлечения к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Национальной гвардии, имеющей двойное подчинение – штату и федеральному правительству.
Напомним, что в четверг 26 марта жертвами коронавируса в США стали 1042 человека.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль