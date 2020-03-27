В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего COVID-19 зафиксировали у 1036 человек.

Об этом сообщает Медуза.

— Впервые диагнозы поставили заболевшим в Мордовии и Дагестане. Всего в России коронавирус выявили у 1036 человек, в том числе у 703 человек в Москве, – говорится в сообщение.

Отмечается, что в Москве зафиксирован один летальный случай. С начала эпидемии в Росии погибли трое человек.

Кроме того, за последние сутки из больниц выписали семь человек. Выздоровели уже 45 человек.

Ранее сообщалось, что священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.