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В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего COVID-19 зафиксировали у 1036 человек.
Об этом сообщает Медуза.
— Впервые диагнозы поставили заболевшим в Мордовии и Дагестане. Всего в России коронавирус выявили у 1036 человек, в том числе у 703 человек в Москве, – говорится в сообщение.
Отмечается, что в Москве зафиксирован один летальный случай. С начала эпидемии в Росии погибли трое человек.
Кроме того, за последние сутки из больниц выписали семь человек. Выздоровели уже 45 человек.
Ранее сообщалось, что священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.
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В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего COVID-19 зафиксировали у 1036 человек.
Об этом сообщает Медуза.
— Впервые диагнозы поставили заболевшим в Мордовии и Дагестане. Всего в России коронавирус выявили у 1036 человек, в том числе у 703 человек в Москве, – говорится в сообщение.
Отмечается, что в Москве зафиксирован один летальный случай. С начала эпидемии в Росии погибли трое человек.
Кроме того, за последние сутки из больниц выписали семь человек. Выздоровели уже 45 человек.
Ранее сообщалось, что священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль