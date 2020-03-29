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Во Франции от коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза с Бурбон-Пармы.
Об этом пишет ТСН.
Отмечается, что 86-летняя принцесса умерла в Париже, а похороны 27 марта состоялся в Мадриде. Король Фелипе IV и королева Летиция также проверились на COVID-19, однако их тесты оказались отрицательными.
Принцесса Мария Тереза, двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, родилась в 1933 году в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Из-за политических взглядов (поддерживала социалистическую монархию) ее прозвали «красной принцессой».
Смерть Марии Терезы Бурбон-Пармской стала первой смертью представителя европейской королевской династии, вызванной коронавирусом.
Напомним, что умер бывший заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус.
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Во Франции от коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза с Бурбон-Пармы.
Об этом пишет ТСН.
Отмечается, что 86-летняя принцесса умерла в Париже, а похороны 27 марта состоялся в Мадриде. Король Фелипе IV и королева Летиция также проверились на COVID-19, однако их тесты оказались отрицательными.
Принцесса Мария Тереза, двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, родилась в 1933 году в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Из-за политических взглядов (поддерживала социалистическую монархию) ее прозвали «красной принцессой».
Смерть Марии Терезы Бурбон-Пармской стала первой смертью представителя европейской королевской династии, вызванной коронавирусом.
Напомним, что умер бывший заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
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Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль