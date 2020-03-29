Выставочный центр ExCel Centre в Лондоне превратили в госпиталь для размещения больных коронавирусом пациентов.

Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что уже в ближайшие дни Nightingale Hospital London начнет принимать первых больных коронавирусом пациентов. При этом ожидается, что во временном госпитале смогут разместить 4 тысячи больных.

По последним правительственным данным, вирусом заразились чуть меньше чем 4000 человек в Лондоне. По меньшей мере 180 человек в городе умерли.

Мэр Лондона Садик Хан накануне призвал лондонцев «готовиться к худшему» в течение следующих нескольких недель.

Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.