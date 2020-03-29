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Выставочный центр ExCel Centre в Лондоне превратили в госпиталь для размещения больных коронавирусом пациентов.
Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что уже в ближайшие дни Nightingale Hospital London начнет принимать первых больных коронавирусом пациентов. При этом ожидается, что во временном госпитале смогут разместить 4 тысячи больных.
По последним правительственным данным, вирусом заразились чуть меньше чем 4000 человек в Лондоне. По меньшей мере 180 человек в городе умерли.
Мэр Лондона Садик Хан накануне призвал лондонцев «готовиться к худшему» в течение следующих нескольких недель.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
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Выставочный центр ExCel Centre в Лондоне превратили в госпиталь для размещения больных коронавирусом пациентов.
Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что уже в ближайшие дни Nightingale Hospital London начнет принимать первых больных коронавирусом пациентов. При этом ожидается, что во временном госпитале смогут разместить 4 тысячи больных.
По последним правительственным данным, вирусом заразились чуть меньше чем 4000 человек в Лондоне. По меньшей мере 180 человек в городе умерли.
Мэр Лондона Садик Хан накануне призвал лондонцев «готовиться к худшему» в течение следующих нескольких недель.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль