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Председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил об убийстве в Лиссабоне украинского гражданина, который приехал в поисках работы.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы, - говорится в сообщении.
Садоха уточнил, что в аэропорту Лиссабона украинцу по непонятным пока причинам отказали во въезде в Португалию.
Когда мужчина потребовал объяснить ситуацию, ему надели наручники, применили физическую силу и в наручниках оставили одного в комнате. У украинца случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.
Садоха выразил соболезнования семье погибшего и осудил «преступные действия сотрудников службы миграции».
Посольство Украины в Португалии сообщило, что отреагировало на сюжет TVI24 о смерти гражданина Украины и немедленно обратилось в Министерство иностранных дел Португалии «вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования данного дела».
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Председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил об убийстве в Лиссабоне украинского гражданина, который приехал в поисках работы.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы, - говорится в сообщении.
Садоха уточнил, что в аэропорту Лиссабона украинцу по непонятным пока причинам отказали во въезде в Португалию.
Когда мужчина потребовал объяснить ситуацию, ему надели наручники, применили физическую силу и в наручниках оставили одного в комнате. У украинца случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.
Садоха выразил соболезнования семье погибшего и осудил «преступные действия сотрудников службы миграции».
Посольство Украины в Португалии сообщило, что отреагировало на сюжет TVI24 о смерти гражданина Украины и немедленно обратилось в Министерство иностранных дел Португалии «вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования данного дела».
Напомним, что Николаевская область хуже всех среди регионов Украины подготовлена к эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа