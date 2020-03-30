В Николаеве арестовали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений тренеру Серегю Корчинскому, выяснилось, что все это время злоумышленник скрывался в Крыму.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 13 апреля 2018 года вечером возле магазина по улице Парковой в результате конфликта получил травмы николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский. Он был госпитализирован в больницу.

Как стало известно полицейским, у пострадавшего произошел словесный конфликт со случайным прохожим, который перерос в драку. Предварительно установлено, что нападающий ударил его, после чего тот упал и ударился головой об асфальт и потерял сознание, а злоумышленник с места происшествия скрылся на автомобиле и скрывался на территории Крыма и Российской Федерации.

— Тогда следователи объявили злоумышленника в международный розыск и заочно сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 26 марта 2020 года подозреваемый прибыл в Ингульский отдел полиции. По словам 39-летнего мужчины все это время он скрывался от следствия на территории оккупированного Крыма и РФ. Ингульский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Следственные действия продолжаются, - сказано в сообщении.

Напомним,15 сентября, на новом газоне тренировочного поля Центрального городского стадиона состоялся благотворительный футбольный матч звезд, все собранные во время матча средства пойдут на реабилитацию заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.