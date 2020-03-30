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За сутки от коронавируса во Франции скончались 418 человек.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Сообщается, что это самое большое количество смертельных случаев от COVID-19 за день, с начала вспышки вируса в стране. По данным Министерства здравоохранения Франции, от коронавируса уже скончались 3024 человека.
Число зараженных в стране приближается к 21 тысяче человек. За последние 24 часа коронавирус выявили у 1592 французов.
При этом отмечается значительный прирост тяжелых случаев в отделениях интенсивной терапии. В частности, за сутки число таких пациентов увеличилось на 424 человека. Всего особо тяжелых случаев, по данным Минздрава Франции, 5056 в стране.
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За сутки от коронавируса во Франции скончались 418 человек.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Сообщается, что это самое большое количество смертельных случаев от COVID-19 за день, с начала вспышки вируса в стране. По данным Министерства здравоохранения Франции, от коронавируса уже скончались 3024 человека.
Число зараженных в стране приближается к 21 тысяче человек. За последние 24 часа коронавирус выявили у 1592 французов.
При этом отмечается значительный прирост тяжелых случаев в отделениях интенсивной терапии. В частности, за сутки число таких пациентов увеличилось на 424 человека. Всего особо тяжелых случаев, по данным Минздрава Франции, 5056 в стране.
Как сообщалось, в Украине, согласно последним данным, 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа