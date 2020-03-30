За сутки от коронавируса во Франции скончались 418 человек.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что это самое большое количество смертельных случаев от COVID-19 за день, с начала вспышки вируса в стране. По данным Министерства здравоохранения Франции, от коронавируса уже скончались 3024 человека.

Число зараженных в стране приближается к 21 тысяче человек. За последние 24 часа коронавирус выявили у 1592 французов.

При этом отмечается значительный прирост тяжелых случаев в отделениях интенсивной терапии. В частности, за сутки число таких пациентов увеличилось на 424 человека. Всего особо тяжелых случаев, по данным Минздрава Франции, 5056 в стране.

Как сообщалось, в Украине, согласно последним данным, 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью.